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Перечень профессий для самозанятых могут ограничить в России

, ИА "Амител"
С таким предложением выступил министр финансов Антон Силуанов
Антон Силуанов / Фото: 10pips.ru

Антон Силуанов / Фото: 10pips.ru

Определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, предложил глава Минфина Антон Силуанов, сообщает РИА "Новости".

"Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать, – заявил Силуанов. – Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное".

По его словам, после введения списка возможных профессий самозанятых можно распространять действие особого налогового режима на всю Россию.

Он также уточнил, что существуют риски, что предприниматели начнут нанимать работников не как сотрудников предприятия, а как самозанятых. По его словам, ему известно о таких случаях.

Напомним, эксперимент по введению налога на профессиональный доход стартовал в этом году в четырех регионах России – Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.

В этих регионах с 1 января самозанятые должны платить налог: 4% – физические лица и 6% – индивидуальные предприниматели и юридические лица. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, – не более 2,4 млн рублей в год.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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