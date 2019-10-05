Растерзанное тело 17-летней девушки с ремнем на шее нашли в Домодедово

В подмосковном Домодедово нашли тело 17-летней девушки с многочисленными ножевыми ранениями и ремнем на шее, сообщают "Известия".

Тело обнаружили на улице Светлой. Помимо ножевых ранений на теле были отмечены следы удушения. Местные СМИ сообщают, что шею погибшей сдавливал ремень.

В полицию обратилась сестра девушки. Родители погибшей, которые были в отъезде, узнав о смерти дочери экстренно возвращаются домой из Ростова.

На данный момент на месте происшествия работают полицейские и следователи. Ведется поиск возможных подозреваемых и свидетелей.

Подробности зверского убийства несовершеннолетней пока не уточняются.