Остров на Оби горел в Алтайском крае

Жители Камня-на-Оби почувствовали сильное задымление 3 октября. Сначала горожане предположили, что горят поля, сообщают "Каменские известия".

Позднее появилась информация, что загорелся остров на Оби. Пожарные пытались подъехать к месту возгорания, но вокруг острова располагались протоки, и добраться до него было невозможно.

Сотрудники МЧС предположили, что камыши на острове загорелись по вине человека. Они отметили, что в этих местах много рыбаков.

Пожарные контролировали очаг возгорания, но для населенного пункта опасности он не представлял. Из-за того, что горели влажные камыши и трава, задымление было сильным. Полностью развеялся дым только тогда, когда выгорела вся влажная трава.