Список профессий для самозанятых в России предложили сократить

Глава "Опоры России" Александр Калинин выступил против ограничения числа профессий для самозанятых, сообщает РИА "Новости".

Ранее в Минфине предложили ввести список профессий для самозанятых граждан, а затем расширять действие этого налогового режима в других субъектах.

"Мы считаем, что можно сделать список, кого нельзя переводить в категорию самозанятых. Но мы против того, чтобы делать ограничительный список профессий для них", – высказался Калинин.

Он отметил, что микробизнесом в России занимаются более десяти миллионов человек. В случае излишней бюрократизации они предпочтут остаться "в тени".