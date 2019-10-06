Не имеет отношения к клоунаде: Юрий Куклачев прокомментировал фильм "Джокер"

Народный артист России и почетный клоун США Юрия Куклачев прокомментировал картину "Джокер" в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Вы не смешивайте фильмы с цирком – это разные вещи. К клоунаде это не имеет никакого отношения. Клоун – это Чарли Чаплин, Юрий Никулин. А это – триллер, люди ищут маркетинговый ход... Каждый мудрит по-своему. Просто взяли имя "клоун" и все", – высказался артист.

Куклачев уверен, что отношения зрителя к цирку не изменится после просмотра фильма.

"Джокер" вышел в российский прокат 3 октября. Картина, главную роль в которой исполнил Хоакин Феникс, рассказывает о становлении одного из ключевых антагонистов вселенной комиксов DC.