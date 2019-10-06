Специалисты назвали продукты, которые замедляют процессы старения в организме

Специалисты рассказали, что правильно подобранный рацион может замедлить процессы старения, сообщают "Известия".

В список попали: темный шоколад, богатый флавонидами и антиоксидантами, которые хорошо влияют на состояние кожи, зеленый чай, содержащий полифенолы и коллаген – главный строительный материал кожи.

Положительное влияние на организм может оказать кофе. Вещества, содержащиеся в напитке, защищают кожу от меланомы. При этом важно, чтобы кофе был сваренный, а не растворимый.

Также стоит обратить внимание на авокадо, помидоры, чернику и арбузы. Огромное количество витаминов содержится в чернике.

Кроме того, в рацион рекомендуют добавить рыбу. Особенно полезен лосось, который богат омегой-3.