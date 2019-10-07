На Алтае за 390 млн рублей отремонтировали 20 км трассы по немецким технологиям

В Алтайском крае на одной из наиболее загруженных трасс Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области были проведены работы по ремонту и реконструкции покрытия протяженностью более 20 км, сообщает региональный Минтранс.
Общая стоимость объекта – порядка 390 млн рублей, средства выделены из федерального и краевого бюджетов в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Ремонт проводился при помощи специальной мобильной установки немецкого производства для приготовления органоминеральной смеси, которая используется для устройства основания дороги, находясь в непосредственной близости от производства работ.
В России это третья установка, две других – предыдущей модификации, а нового типа появилась впервые в Алтайском крае. По словам замдиректора ООО "Барнаульское ДСУ-4" Ивана Соснина, благодаря точному дозированию получается качественное основание, продлевающее эксплуатационный срок трассы.
Накануне начальник отдела технического надзора, ремонта и содержания дорог Алтайавтодора Николай Александров оценил ремонт трассы.
"Подрядчик выполнил все работы с высоким качеством и без замечаний. Стоит отметить, что в текущем строительном сезоне в рамках нацпроекта обновление трасс проходило в каждом районе Алтайского края – дорожники трудились на более чем 200 участках с высокой интенсивностью движения, внимание уделялось и школьным маршрутам", – отметил Александров.
В Минтрансе сообщили, что на данный момент все летние плановые мероприятия завершены, но продолжаются работы на переходящих объектах. Также начинается подготовка техники к зимнему периоду, проводится необходимый комплекс мероприятий на дорогах и искусственных сооружениях.
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