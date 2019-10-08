Врач не выявила аппендицит у ребенка. Мальчик скончался, а медика судят

Следователи завершили расследование уголовного дела против врача-стажера областной больницы в Тюмени, которая ошиблась в постановке диагноза ребенку, сообщает региональное СУ СКР по Тюменской области.
Как установлено следствием, 3 мая 2018 года 12-летний мальчик поступил к ней с жалобами на боли в животе.
"Обвиняемая, проявив небрежность, не в полной мере оценила анамнез и клиническую картину заболевания, в связи с чем неправильно диагностировала симптомы аппендицита", – утверждает пресс-служба ведомства.
Мальчику в госпитализации было отказано. Медик рекомендовала наблюдение у педиатра по месту жительства.
На следующий день ребенка в тяжелом состоянии увезли в другую больницу. 7 мая 2018 года он скончался.
Врачу предъявили обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей. Уголовное дело передано в суд.
Женщине грозит до одного года лишения свободы без права занимать определенные должности сроком до трех лет.
Комментарии
Субъективно думаю, а что, в это время, делал г-н (жа) ответственный (ая) за стажировку
А где родители были? Нужно было второй раз вызывать скорую.
Что то интересно, почему врач - стажер только виновен? Разве стажер может в одиночку принимать решения? Насколько понимаю, стажера закрепляют за опытным специалистом для прохождения стажировки. Я далек от медицины, но как то странно...