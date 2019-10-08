В Барнауле припаркованный на газоне автомобиль огородили железным заборчиком

Когда заехать было проще, чем выехать / Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле жители одного из домов перед установкой забора не стали ждать, когда все автовладельцы уберут с газона свои машины, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"Во дворе дома на Балтийской, 59 автолюбители парковались на газоне. Из-за этого самого газона по сути уже и нет, но зато во дворе все время дикая грязь, которую на колесах тащили на асфальт", — жалуются местные жители.
Жильцам дома это надоело и они собрали деньги на заборчик. Судя по фотографиям, перед установкой ограждения не все автовладельцы успели убрать свои машины с газона.
Комментарии
Да им волю дай они в подъездах будут парковаться. А теперь поставлен заборчик и минус шесть "парковочных мест".
быдлота выселковская...
ПРавильно сделали! Как будто если бы их предупредили заранее, что тут будут ставить ограждение они бы убрали авто. До них не достучаться. Просто сейчас будет жаль если хозяева начнут убирать авто и назло сломают его
Парковки во дворах должны быть платные! Это ж стоко бабла пропадает!
докажите что всех оповестили
докажите что это был газон
задолбаетесь умники с забором по судам бегать теперь