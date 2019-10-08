Водитель устроил массовое ДТП на встречной полосе в Барнауле

Авария произошла на улице Юрина / Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле неподалеку от Алтайского краевого кардиологического диспансера произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
Авария произошла на улице Юрина возле остановки "Островского" в сторону кардиоцентра.
По словам очевидцев, водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, устроив в результате массовую аварию.
Комментарии
Амик - а где вчерашняя сбитая девушка у 9 й детской поликлиники в 15-00, такое громкое дело, есть че?