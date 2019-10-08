Снятый на Алтае триллер про трусливого сына прокурора выходит в прокат 10 октября

Триллер "Болевой порог", который снимали в Москве и Горном Алтае, выходит в прокат 10 октября.
"Кирилл, Лена, Сергей и Таня – столичная золотая молодежь. Они устраивают на дорогих машинах гонки на МКАДе, прожигают жизнь, не боясь быть наказанными. Но в один миг их жизнь меняется: они вынуждены скрываться на Алтае, чтобы избежать больших неприятностей. Но можно ли избежать неприятностей, и ничего не заплатить взамен?" – говорится в анонсе к фильму.
Главный герой – сын прокурора, который в условиях дикой природы оказывается трусом, не способным на мужские поступки.
Работать в Горном Алтае было не просто, рассказал режиссер фильма Андрей Симонов: "Не родная привычная среда асфальта и бетона. Пришлось осваивать горную речку. И постоянно меняющиеся условия: сегодня она тихая и спокойная, а завтра – бурная. С другой стороны, в этом тоже были свои плюсы. На актеров не брызгали водичкой, они правда сплавлялись по рекам, и все их эмоции были настоящими".
В главных ролях: Кирилл Комаров ("Крыша мира", "Тонкий лед"), Наталья Скоморохова ("Между нами, девочками", "Восьмидесятые"), Роман Курцын ("Жажда", "Гуляй, Вася", "Фальшивомонетчики"), Арина Постникова ("Выжить после", "Спасти Пушкина"), Олег Фомин ("Экипаж", "День выборов", "Адмиралъ"), Александр Голубков ("Салам Масква", "Гуляй, Вася", "Саранча").
Комментарии
очередная сопливая шляпа, снятая на бюджетные деньги, которой место на "Домашнем" или "Россия 2" вечером в вск...
У нас тут сюжет покруче - о похождениях следователя маньяка, который сам себе пожизненное обеспечил.