В Подмосковье покончил с собой мужчина, случайно убивший ребенка при кормлении

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины и его дочери, тела которых были найдены в Балашихе, сообщает РИА "Новости".
Тела двухмесячного ребенка и его отца нашли ночью 7 октября. Предварительно установлено, что ребенок захлебнулся во время кормления либо после.
Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда понял, что ребенок мертв.
"В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего ребенка с целью установления точной причины смерти", – сообщает ГСУ СК по Московской области.
Комментарии
Ребенку 2 месяца. Где была ночью его мать?
может мама в больнице, да много причин уважительных почему матери нет рядом, а вообще очень жалко и ребенка, и отца, и маму...
8.10.2019 16:29
- гость -
Вы так спрашиваете, будто она ребёнка с соседом-алкашом оставила, а не с родным отцом. Может, в больнице, может, у собственных родителей, мало ли
8.10.2019 16:29
- гость -
А разве Вы не доверяли ребенка мужу?
Вот тут чисто несчастный случай. Папа либо не знал нюансы кормления, либо что-нибудь сделал не так по ошибке. Винить его не за что, это случайность.
Ребенок может захлебнуться, если бутылочку ему положить и уснуть, например. Если ты во время кормления на него смотришь хотя бы, не представляю, как можешь не заметить, что он захлебывается.
И гости - думаю, что 2 месячного реьенка можно на пару часов с папой оставить, но на ночь...
8.10.2019 17:00
- гость -
Отцы беспомощны примерно так же, как их двухмесячные дети, вместе оставлять нельзя, поняли-уяснили