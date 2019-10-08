Нобелевскую премию по физике присудили за исследование тайн Вселенной

Нобелевскую премию по физике за 2019 год получат Джеймс Пиблс, Мишель Майор и Дидье Кело за исследование нескольких тайн Вселенной.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 октября 2019 г.
The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv
Американский физик Пиблс награжден за "теоретические открытия в области физической космологии", а швейцарские астрономы Майор и Кело — за "открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа".
Примечательно, что Майор и Кело получили награду за открытие, сделанное ими еще в 1995 году. Ученые впервые обнаружили планету, вращающуюся вокруг звезды солнечного типа (51 Пегаса), вне Млечного Пути. С тех пор были открыты более четырех тысяч экзопланет.
Пиблс, известный работами над темной материей и темной энергией, был награжден за создание теоретической базы, на которой основывается история Вселенной начиная с Большого взрыва.
Официальная церемония вручения премии пройдет в Стокгольме 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля. Трое лауреатов премии по физике разделят между собой вознаграждение в размере 1 млн долларов.
В 2018 году Нобелевскую премию по физике получили Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд за "новаторские изобретения в области лазерной физики". Родом они из США, Франции и Канады соответственно.
Ашкин — один из создателей оптического пинцета. Муру и Стрикленд усилили чирпированные импульсы, которые позволяют получать лазерные импульсы высокой мощности.
В 2017 году обладателями Нобелевской премии по физике за 2017 год стали американские ученые Кип Торн, Райнер Вайсс и Гарри Бэрриш. Они стали основателями лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO. Это помогло экспериментально обнаружить гравитационные волны.
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