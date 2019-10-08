Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения

Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
"Как мальчишка волнуюсь, не скрою,
Хоть и вместе с тобой много лет.
Я все утро любуюсь тобою,
На кровать положив свой букет", — гласит одно из четверостиший в стихотворении.
Залюбовались 34-летней именинницей и подписчики бывшего вокалиста группы "Руки Вверх". Причем, не только мужская, но и женская их часть.
"Как же она прекрасна", — прокомментировала одна из подписчиц.
Поклонницы Сергея Жукова в большинстве своем одобрили необычный подарок.
"Восторг, вот бы всем такого мужа", — написала другая ценительница творчества музыканта.
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