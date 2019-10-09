Еду из алтайских колоний будут продавать на социальной ярмарке в Барнауле

Мясные и кондитерские изделия попадут на социальную ярморку / Фото: УФСИН по Алтайскому краю
Продукцию учреждений исправительных колоний представят на социальной продовольственной ярмарке в Барнауле, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.
В субботу, 12 октября, барнаульцы смогут приобрести копченые мясные деликатесы, которые изготавливают на мясоперерабатывающем участке ЛИУ-1 (лечебно-исправительное учреждение №1). В алтайском ФСИН советуют обратить внимание на свиные ребрышки, карбонад, корейку и мясной рулет.
Также будут представлены печенье и пряники, изготовленные в ИК-3. Всего в этой колонии выпускают 20 видов кондитерских изделий.
Площадка ИК-3 разместится в Индустриальном районе Барнаула на ул. 50 лет СССР, 51а. Точка ЛИУ-1 будет располагаться в Ленинском районе города на пл. Народной.
Ассортимент продукции:
ФКУ ЛИУ-1:
шпик соленый – 365 рублей за килограмм;
шпик копченый – 460 рублей за килограмм;
корейка – 640 рублей за килограмм;
рулька – 330 рублей за килограмм;
окорок – 630 рублей за килограмм;
карбонад – 770 рублей за килограмм.
ФКУ ИК-3:
печенье "Лейла" – 225 рублей за килограмм;
печенье "Рулет йогофреш маковый" – 270 рублей за килограмм;
трубочка вафельная с начинкой (сгущенное молоко) – 226 рублей за килограмм;
печенье "Венское с цукатами" – 224 рубля за килограмм;
пряники "Орешек" – 180 рублей за килограмм;
пряники "Шоколадные" – 193 рубля за килограмм;
пряники с начинкой – 194 рубля за килограмм;
печенье "Курабье" – 175 рублей за килограмм;
печенье "Шахерезада" – 217 рублей за килограмм;
печенье "Кружево" – 180 рублей за килограмм;
печенье "Домино" – 233 рубля за килограмм;
печенье "Незабудка" – 207 рублей за килограмм;
печенье "Трюфель в шоколаде" – 197 рублей за килограмм.
Комментарии
Тут совсем непонятно толи ты зеков объедаешь которые живут по принципу: "лучше не доедим но вывезем", толи колбасу из зеков начали делать. Но думаю братки вкус зоны оценят...
а из лиу будет в комплекте с тубиком?
ЛИУ-1 это где туберкулезные заключенные содержатся?
Мда, ценник совсем не гуманный
с дуба рухнули с такими ценами?
кусок сала за 365р.? Эту свинью кормили мраморной говядиной?