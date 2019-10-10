Более 1600 подарков получили посетители одного из барнаульских ТРЦ

Днем улыбок, радости и исполнения желаний стала для покупателей ТРЦ "Пионер" дата 28 сентября 2019 года: именно тогда прогремел большой розыгрыш подарков от магазинов торгового центра и его партнеров.
Сертификаты на бытовую технику, электронику, одежду, обувь, аксессуары, ювелирные изделия, вкусные призы и подарочные карты на посещение развлекательных площадок "Пионера" – всего более 1600 подарков! Своих обладателей нашли 36 крупных выигрышей стоимостью от 1000 до 15 000 рублей. Самыми ценными оказались подарки от сети "Эльдорадо": счастливцы, которым они достались, – Нина Фурсова, Виталий Клишин и Махмадраджаб Буриев. Среди других спонсоров – магазины DNS*, "Сегмент", Familia*, "Помолвка.Свадьба", Humidor Club*, "Классик", "Золотой телец", салон часов "Секунда", "Чикаго Пицца" и гипермаркет "Лента".
Разумеется, этот масштабный розыгрыш не состоялся бы без щедрых партнеров, которые предоставили немало подарков для конкурсов в день розыгрыша. За самые вкусные призы отвечали "БПЗ", Burger King*, "Хинкальная", "Altai Бургер"*, кофейня "Пионер", кафе "Матрёшка", "Касуро", "Кинза & Мята" и "БМК". Сертификатами на покупки порадовали победителей "Читай-город", "Мир удивительных товаров" и "Рив Гош", а настоящий мир развлечений – "Пионер Парк" – двумя подарочными картами на посещение.
Разумеется, не только подарки радовали гостей торгового центра в этот день: развлечения для всей семьи – спортивные выступления, фокусы, зажигательные музыкальные номера, танцы и многое другое ждали всех участников праздника.
"Пионер" любит своих покупателей и обожает дарить подарки! Этот торгово-развлекательный центр – спонсор ваших удачных покупок и хорошего настроения! Ждем вас в ТРЦ "Пионер" на четвертом этаже.
ТРЦ "Пионер"
г. Барнаул, проспект Ленина, 102в
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*ДиЭнЭС, Фамилиа, Хумидор Клаб, Бургер Кинг, Элтей Бургер – прим. ред.
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