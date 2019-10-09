Роспотребнадзор рассказал об оптимальной для здоровья температуре в доме

В холодное время года оптимальная температура в квартире должна составлять 18-24 градуса, а в теплое — 20-28, сообщает "РБК" со ссылкой на Роспотребнадзор.
В ведомстве отмечают, что важными показателями для комфортного проживания в квартире являются температура и влажность. Отклонение от оптимальных показателей может пагубно сказаться на здоровье. Повышенная температура в квартире снижает работоспособность и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Пониженная температура способствует развитию ринита, пневмонии и ангины. Кроме того, холодный воздух усугубляет хронические болезни.
Комментарии
Только вот поддерживать ее проблематично, то выше указанной нормы, то ниже!