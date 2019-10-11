Барнаулец предложил украсить набережную Оби башней со знаменитостями

Житель Барнаула предложил украсить тупиковую часть набережной Оби высокой часовней, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"У меня, а возможно и у других горожан, появляется чувство какой-то архитектурной незаконченности", – рассказал барнаулец Вячеслав Захлебный, говоря о прогулках по набережной.
Он рассказал, что часто посещает Оренбург и всегда любуется местной достопримечательностью – башней на улице Советской, которая находится в самом центре города. Каждый час в окошках башни появляются фигурки местных знаменитостей и приветствуют людей.
"У меня появилась идея: заполнить набережную в конце каким-то необычным сооружением, которого у нас нет в городе. Это наверняка стало бы местом притяжения и новым символом Барнаула. Давайте помечтаем. В окошках могли бы мелькать Акинфий Демидов и Иван Ползунов – наши знаменитые предки, Михаил Евдокимов и Валерий Золотухин, Алексей Смертин и Сергей Шубенков", – перечислил Вячеслав несколько знаменитостей.
Он представил свой проект на обсуждение барнаульцев. "Возможно, наш комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула из сказки сделает быль. Да или нет?" – обращается молодой человек к жителям города.
Комментарии
Примитивная пародия на существующие в Европе часы с появляющимися там фигурами святых.
Нет,Вячеслав. Только храмы,только хардкор....извини. гуляй в других местах.
Осеннее обострение, не?
У Ируси? Так у неё оно постоянное.