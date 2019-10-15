Необычные симптомы аллергии назвали медики

Аллергия на определенные продукты может развиться в любом возрасте и проявиться в симптомах, не схожих с "классическими", пишет "Медикфорум".
Называя необычные симптомы аллергии, специалисты отметили, что периодический кожный зуд может возникать в связи с целым спектром нарушений в организме. Но если время от времени возникают на руках, ногах, суставах или вокруг губ появляются зудящие пятнышки, это может указывать на определенную иммунную реакцию, вызываемую в организме какими-то продуктами.
Зуд во рту и першение в горле, по словам медиков, происходит после употребления фруктов и овощей, в состав в которых входят белки, похожие на пыльцу. При этом может чесаться во рту, а также возникает сухой кашель.
Порой при аллергической реакции происходит снижение артериального давления. Пищевые аллергены вполне способны стать причиной упадка тонуса и пониженного давления с проявлением характерных симптомов слабости, замедления пульса, бледности кожи.
Хроническое воспалительное заболевание пищевода (эозинофильный эзофагит). Как отмечают специалисты, аллергены могут провоцировать разные реакции со стороны иммунной системы. Развитие воспаления пищевода означает, что иммунная система, стараясь не допустить попадания аллергена в организм, затрудняет процесс глотания пищи. В пищеводе при этом увеличивается уровень белых кровяных телец, что вызывает воспалительную реакцию и отек, мешающий проходить пище в желудок.
По словам медиков, наличии этих признаков аллергии не стоит игнорировать никому и лучше обратиться к врачу.
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