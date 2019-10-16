Липовым аллеям – быть: в Барнауле и Рубцовске высадили более 60 новых деревьев

15 октября 2019 года опорный Алтайский государственный университет провел масштабную акцию по высадке деревьев силами студентов и преподавателей в Барнауле и Рубцовске.

В Барнауле студенты и преподаватели АлтГУ высадили молодые деревья на аллее по улице Аванесова. Место высадки определено по согласованию с Горзеленхозом. Больше пятидесяти лет назад здесь уже была обустроена липовая аллея, был даже небольшой пруд. Летом в тени лип любили прогуливаться жители нагорной части города. Сегодня аллея значительно поредела, утратила прежний нарядный и законченный вид. Вместе с администрацией Барнаула Алтайский госуниверситет решил восстановить аллею.

В мероприятии приняли участие 30 студентов биологического и географического факультетов АлтГУ, которые высадили на аллее 50 саженцев липы, выращенных в Южно-сибирском ботаническом саду Алтайского госуниверситета. Участниками акции стали ректор вуза Сергей Бочаров и президент Сергей Землюков, которые внесли свою лепту в посадку липовой аллеи.

"Одним из основных направлений деятельности Алтайского госуниверситета как опорного вуза региона является развитие комфортной городской среды, улучшающей различные направления жизнедеятельности и досуга человека. Реализуя это направление, университет проводит значительное количество экологических акций, одну из которых мы и организовали сегодня. Сейчас как раз благоприятное время для посадки деревьев, поэтому специалисты нашего ботанического сада подготовили саженцы липы, которые дополнят биоразнообразие этой парковой зоны города", – отметил на открытии мероприятия Сергей Бочаров.

Среди участников акции – студентов первого и второго курса двух факультетов – были преимущественно юноши, которые выкапывали ямки под саженцы, а девушки помогали им с процессом посадки, поливкой и формированием бортика.

"Липы, конечно, долго растут и набирают силы, но это красивое и долговечное дерево, – уточняет координатор акции, доцент кафедры ботаники биологического факультета АлтГУ Наталья Сперанская. – Вообще липа практически не растет в естественной среде в нашем регионе, но все же она здесь хорошо себя чувствует, быстро прорастают семена. Ей не сложно было адаптироваться в нашем крае. Единственная проблема – суховатый для нее климат. Липа – мезофильное растение: любит, чтобы было достаточно влаги, но не в избытке. Сейчас лип много по всему городу – и молодых, подсаженных, и старых укоренившихся, и все достаточно хорошо себя чувствуют". По словам ботаника, первые пятнадцать лет липа растет медленно, набирается сил, а затем быстро превращается в большое, раскидистое дерево, дарящее летом тень и прекрасный аромат во время цветения.

В этот же день студенты Рубцовского института (филиала) опорного Алтайского государственного университета в очередной раз стали участниками ежегодной городской акции "Народная стройка".

В составе "Зеленой дружины" ребята высадили более 15 саженцев березы и липы в парке им. С.М. Кирова города Рубцовска. Высадка была организована Сибирской генерирующей компанией при поддержке Алтайской социально ориентированной некоммерческой организацией "Рубцовск молодой".

В движении "Зеленая дружина" студенты принимают участие ежегодно, и подобная акция не первая в копилке "ЭКА движения" института.

Рубцовск называют зеленым городом, но большинство деревьев довольно старые и требуют обновления. Организаторы акции отмечают, что благодаря общественному движению СГК "Зеленая дружина" есть возможность обновить зеленый массив города.

Отметим, что Алтайский государственный университет каждый год участвует в акциях по озеленению столицы края и его городов, в мероприятиях по восстановлению лесов. Всего силами студентов и преподавателей вуза высажено более 200 деревьев на территории Барнаула и Рубцовска. В мае 2017 года студенты Рубцовского института (филиала) АлтГУ в составе отряда волонтеров регионального отделения "ЭКА" высадили более 26 га лесного массива, что в количестве саженцев составило 57 тыс. единиц, на участке в Угловском районе, который потерпел значительное поражение леса после пожара в 1997 году.