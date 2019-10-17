Момент истины. Лучшие фото дикой природы этого года

Фото: Wildlife Photographer of the Year
15 октября в Лондоне назвали победителей 55-го международного конкурса о дикой природе Wildlife Photographer of the Year.
Главным победителем стал фотограф из Китая Йонкинг Бао. Его снимок тибетской лисы и сурка под названием "Момент" произвел неизгладимое впечатление на жюри.
Всего в конкурсе приняли участие 48 тысяч человек из 100 стран. Фотографии, снискавшие самые высокие оценки, можно будет увидеть во время выставки в лондонском музее с 18 октября по 31 мая.
Комментарии
Шикарные фоточки.
лучше чем голые женщины. Или это признак старения?!