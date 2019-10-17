Глава алтайского Минфина рассказал о ключевых новшествах бюджета на 2020 год

В 2020 году ни по одному направлению не планируется уменьшения расходов бюджета Алтайского края, сообщил 15 октября на пресс-конференции Данил Ситников, зампредседателя правительства, министр финансов региона. Зарплаты вырастут больше чем по России, собственные доходы должны увеличиться, а кредиты если и возьмут, то только под амбициозные инвестпроекты.

Зарплаты: частный сектор отстает от бюджетного

В 2020 году фонд оплаты труда тех бюджетных работников края, которые указаны в президентских указах 2012 года, совокупно возрастет на 8,7%. То есть зарплата увеличится у врачей, учителей, воспитателей, педагогов средних специальных учебных учреждений, работников культуры и т. д.

Этот темп, по словам Данила Ситникова, заметно выше среднероссийских показателей, по которым сформирован бюджет страны на 2020 год. По России в целом рост зарплат для этих категорий работников предусмотрен на 5,4%.

Кроме того, 1 октября 2020 года произойдет индексация зарплат так называемых неуказных категорий работников – на 3%. Эта мера коснется примерно 30 тыс. жителей края.

Также, согласно федеральному законодательству, повысится и МРОТ – до 12 130 рублей. Таким образом, резюмировал Данил Ситников, консолидированный фонд оплаты труда, предусмотренный бюджетами края и муниципалитетов, в 2020 году составит порядка 42 млрд рублей.

Глава краевого Минфина обратил внимание, что темпы роста зарплат в регионе в целом значительно выше российских. За два последних года фонд оплаты труда бюджетников в крае вырос с 30 млрд в 2017 году до более 40 млрд рублей к концу 2019-го, то есть увеличился на треть. "Это очень серьезные темпы", – подчеркнул министр.

Он также отметил, что власти ожидают увеличения зарплат и в реальном секторе экономики – на коммерческих предприятиях. "Пока темпы роста в бюджетном секторе заметно превышают внебюджетные показатели. Реальный сектор за два последних года отстает по темпам раза в полтора. Нам бы хотелось, чтобы они тоже росли, пусть не выше, но хотя бы такими же темпами", – сказал Ситников.

Он, впрочем, подчеркнул, что в разных отраслях ситуация различается.

По проекту бюджета Алтайского края на 2020 год: доходы составят 101,6 млрд рублей (+1%), в том числе собственные – 56,6 млрд (+7,7%), расходы – 107,3 млрд (+1%), дефицит – 5,6 млрд рублей.

Социальные выплаты: все сохраняются

Данил Ситников сообщил, что все выплаты сохраняются на 2019 год. Некоторые из них будут проиндексированы. Например те, что связаны с предоставлением гражданам услуг ЖКХ. Эти выплаты проиндексируют на размер темпа роста стоимости услуг – на 4%.

Также увеличиваются единые денежные выплаты сельским педагогам и сельским специалистам. Вырастут размеры детских пособий, которые исчисляются исходя из прожиточного минимума, – до 10 203 рублей. Это также рост на 4%, сказал министр финансов.

Сельское хозяйство: больше, но по-другому

По отрасли в целом предполагается увеличение расходов, сообщил Данил Ситников. Однако он объяснил: финансовая помощь, которая выделяется из федерального бюджета, будет структурно изменена – средства перераспределят по разным видам поддержки.

Новшество: на местах деньги "видят" уже сейчас

В бюджетное законодательство внесли поправки: теперь все межбюджетные трансферты, которые раньше предоставлялись в течение финансового года, сейчас станут распределяться до его начала.

"Это очень важно и для нас, и для муниципалитетов, поскольку уже сегодня органы местного самоуправления могут видеть отдельные трансферты, виды субсидий и исходя из этого могут формировать свои собственные бюджеты, понимать, в каких мероприятиях они будут участвовать и на каких условиях", – объяснил зампредседателя правительства.

Долги: кредиты – только на крупные проекты

Данил Ситников сообщил, что власти края продолжают вести сдержанную политику в отношении государственного долга. Сохраняется принципиальная позиция правительства – не брать кредиты на текущее содержание, на решение оперативных задач. "Это дорого и не дает экономического эффекта", – сказал Ситников.

По его словам, Алтайский край готов привлекать кредитные ресурсы только в случае и для участия в крупном инфраструктурном, инновационном проекте, который потребует серьезных инвестиций, в том числе бюджетных.

Сейчас долг края составляет около 1,8 млрд рублей. Ежегодное его обслуживание обходится примерно в 80 млн рублей.

Доходы: три основных источника должны вырасти

В правительстве региона прогнозируют в 2020 году рост поступлений от ключевых для края налогов. По расчетам Минфина, доходы от НДФЛ составят 20 млрд рублей (+10% к 2019 году). Этот расчет основан на итогах выполнения текущего бюджета за девять месяцев, то есть уже сейчас имеется необходимая налоговая база.

Налог на прибыль организаций запланирован в 13,7 млрд рублей (+3%), акцизы – 12,6 млрд (+9%). Последние растут планово – по федеральному законодательству акцизы постепенно, с каждым годом перераспределяются в пользу регионов, к 2024 году 100% будут зачисляться полностью в бюджеты территорий.

Где можно обсудить будущий бюджет?

24 октября в краевом Заксобрании пройдут публичные слушания по проекту бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Ранее губернатор края Виктор Томенко предложил провести мероприятие максимально открыто, без "заорганизованности", чтобы свои предложения могли внести представители общественных объединений, бизнес-структур и других групп. "Как говорится, чем больше пакет предложений, тем понятнее, из чего выбирать, на чем остановиться. Выбирать нам все равно придется, потому что объем наших ресурсов ограничен", – сказал глава региона.