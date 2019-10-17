В Тюмени мужчина ограбил банк, чтобы погасить свой кредит

В ходе разбойного нападения мужчина украл из банка 1,2 млн рублей, сообщает ТАСС.
"Злоумышленник, лицо которого было скрыто под маской, ворвался в помещение банка на улице Щербакова города Тюмени. Угрожая работникам организации предметом, похожим на пистолет, он похитил денежные средства в размере 1 млн 200 тыс. рублей и скрылся", — рассказала представитель МВД.
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали подозреваемого через три дня после совершения нападения. Часть денег мужчина потратил на погашение кредита.
Никто из сотрудников банка при нападении не пострадал.
В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии