Ученые нашли неожиданную связь между употреблением алкоголя и аритмией

Корейские ученые выяснили, что к нарушению сердечного ритма больше склонны те, кто пьет мало, но регулярно, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на результаты исследования.
Те, кто выпивает время от времени, меньше склонны к сердечным заболеваниям.
Ученые проанализировали данные 9,7 млн человек и выяснили, сколько из них в период с 2009 по 2017 год заболело аритмией. Затем специалисты установили, как часто выпивали пациенты и какую дозу алкоголя. Выяснилось, что размер дозы не важен. Важно то, сколько раз в неделю человек употребляет алкоголь.
"Раньше рекомендации по потреблению алкоголя были направлены на уменьшение абсолютного количества, а не частоты", — приводит в пресс-релизе Европейское общество кардиологов слова одного из авторов исследования доктора Чен Ир Чой из Медицинского колледжа университета Корё в Сеуле. — "Наше исследование показывает, что для защиты от мерцательной аритмии также важно пить как можно реже".
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