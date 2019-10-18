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Движение трамваев заблокировано в Барнауле после инцидента с ребенком

, ИА "Амител"
Маленького барнаульца зажало в дверях, и водитель трамвая отказался продолжать движение
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Барнаула утром 18 октября наблюдают скопление стоящих трамваев в одном месте. По словам очевидца, виной тому происшествие с ребенком, которое случилось на остановке общественного транспорта в районе пересечения улицы Попова и Павловского тракта.

Как утверждает барнаулец, ребенка зажало в дверях. К счастью, он не получил серьезных травм. Однако водитель счел, что это ДТП, и отказался продолжать движение, что и стало причиной затора.

Напомним, оставление места аварии водителем транспорта карается длительным лишением водительских прав.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.10.2019 10:28
- гость -

Нет вопросов пусть оплатит неустойку опаздавшим (из за неё ) на работу

18.10.2019 10:38
гость

Если будет доказана вина водителя. А если из-за пассажиров ребенка зажало, то виновные пассажиры оплатят неустойку

18.10.2019 10:39
- гость -

Если трамвай стоял во время происшествия - это не ДТП:

1. Общие положения
.........
1.2. В Правилах используются следующие основные понятия и термины:
......................
"Дорожно-транспортное происшествие" - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.........

Вполне могут неустойку за простой водителю трамвая влепить.

18.10.2019 10:56
- гость -

перегиб всегда ведет к маразму! раньше достаточно было быть вежливым. Ну, зажал, разжал, извинился - все. Инцидент исчерпан
Сейчас все истерически бегут в суды и прокуратуры, пишут кляузы, даже не пытаясь разобраться в ситуации самостоятельно! Слишком тупые наши граждане увлеклись своими правами и свободами.
Что касается водителя, тут или рисковать потерять работу и уплатить штраф, или ждать приезда всех и вся и рассказывать об обычном событии любого человека. Кто не ошибается, тот, как известно, ничего не делает!
В итоге пострадали обычные пассажиры

18.10.2019 11:28
Kimi

У нас либо пожилого человека провезут по асфальту зажатого в дверях, либо вот так вот ... движение парализуют из-за пустяка.

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