Власти Алтайского края просят Минсельхоз построить маслозавод

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев доложил замминистра Минсельхоза РФ Оксане Лут о необходимости строительства маслоэкстракционного завода на территории региона, сообщает ТАСС.
"Учитывая наличие профицита маслосемян в крае, просим рассмотреть предложение о поддержке строительства маслоэкстракционного завода в рамках федерального проекта или "Экспорт продукции АПК" или постановления о льготном кредитовании АПК", – обратился к Минсельхозу Чеботаев.
По его словам, это будет способствовать расширению экспорта, который по плану в 2024 году должен вырасти вдвое, достигнув в денежном выражении 130 млн долларов.
На начало нового сезона запасы зерна достигли 2,3 млн тонн, что вдвое выше среднемноголетних комфортных остатков. Это негативно отразилось на цене зерна, которая до 3 тысяч рублей ниже, чем в европейской части и южных регионах России.
Аналогичная ситуация и с маслосеменами. Собственное производство должно стабилизировать ситуацию, уверены власти Алтайского края.
Комментарии
в Солтонском районе масло-сыр завод есть. его до ума доведите!!!
почему гос-во должно....во живем в 21 веке..а где частные инвестиции, неужели самим этим фермерским хозяйствам этиого не надо?! инвестируйте! не понимаю....ну у тебя остатки зерна, скорей всего есть прибыль от продажи.....ну а дальше...где поиск инвесторов или др источники ?! че у нас все от государства ждут?! а ИП только прибыль получают?! а вклыдваться не хочется?! как же инвестиционные планы на 10 -15 лет?!
в Солтонском районе масло-сыр завод есть
Здесь про подсолнечное и соевое масло и их семена.
В Барнауле был маслозавод. И где он?
17:01
Чучмек
Никак хохлы или пиндосы развалили?
Чеботаев решил построить себе завод, обеспечить старость...