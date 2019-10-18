В Алтайском крае похолодает до -12°C

В Алтайском крае резко похолодает, сообщают синоптики на сайте краевого ЦГМС.
Метеорологи считают, что минимальной ночной отметки, минус 13 градусов, столбик термометра достигнет в ночь с воскресенья на понедельник. А за день до этого в регионе установится снежный покров.
Дневные осадки в виде дождя и мокрого снега и отрицательные температуры в темное время суток приведут к сильной гололедице.
Согласно прогнозу, в субботу температура днем составит от +2°C до +7°C, в воскресенье от -2°C до +3°C, а в понедельник от -3°C до +2°C. Ночные заморозки прогнозируют 19 октября (до -5°C), 20 октября (до -11°C в северных районах) и 21 октября (до -12°C).
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