Годовалый ребенок, летевший рейсом Пхукет - Москва, умер

У годовалой девочки во время авиаперелета Пхукет – Москва (Шереметьево) остановилось дыхание, сообщает ТАСС.
Трагедия случилась 18 октября. Когда самолет Airbus A330 находился в воздухе, экипаж оповестили о том, что маленькому пассажиру очень плохо.
В связи с угрозой жизни ребенка, командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в Казани.
Врачи попытались реанимировать малышку, но тщетно – она умерла. Факт гибели ребенка подтвердили в пресс-службу ГУ МЧС России по Татарстану и в "Аэрофлоте".
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