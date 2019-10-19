Десятки жилых домов в Барнауле остались без воды из-за аварии

Авария на водопроводе в Индустриальном районе Барнаула произошла 19 октября, сообщает "Алтайская правда".
Из-за неполадок в части домов прекращена подача холодной воды. 45 квартир отключены от водопровода.
По предварительным данным, авария коснулась двух улиц. По улице Лесная поляна отключен участок от дома номер 5 до дома номер 30. По улице Сибирской от здания №40 до здания №68.
Повреждена водопроводная труба диаметром 60мм. Над устранением аварии работают специалисты "Барнаульского водоканала".
Комментарии
тренировка перед предстоящими прорывами??