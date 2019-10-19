Самолет Улан-Удэ - Москва готовится к экстренной посадке из-за угрозы взрыва

Самолет, который вылетел из Улан-Удэ в Москву запросил экстренную посадку в Красноярске, сообщает "Интерфакс".
Причина — сообщение о взрывном устройстве на борту.
После того как самолет взлетел и набрал высоту, экстренные службы получили анонимное сообщение о якобы находящемся на борту взрывном устройстве. Они немедленно связались с экипажем, и командир принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту - в Красноярске", — пишут на портале.
Источники сообщают, что на борту самолета находятся 150 человек. Экипаж самолета готовится к совершению посадки в Красноярске после получения разрешения.
Комментарии
Уже задержали звонаря-москвича.
Собрать последователей шамана и пересадить. Заигрываться начали.