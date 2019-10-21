Самый узкий торговый центр в Барнауле продают за 90 млн рублей

В Барнауле продается здание, которое было построено на проспекте Ленина около 20 лет назад. Находится оно между двумя жилыми домами, ширина составляет не более пяти метров, пишет "Алтайский портал недвижимости".
У торгово-офисного центра четыре уровня, также имеется технический этаж. Общая площадь составляет 857 кв. метров. Собственник продает его за 90 млн рублей, но цена договорная.
В последние годы площади сдавались в аренду. В настоящее время, как отмечается, пристройка пустует.
"Здание находится в самом центре Барнаула – напротив Алтайского государственного медицинского университета с оживленным пешеходным и автомобильным трафиком, что, несомненно, положительно скажется на ведении бизнеса", – рассказывает продавец объекта.
Технически постройка оборудована всеми современными системами: вентиляцией, кондиционированием, охранно-пожарной сигнализацией, видеонаблюдением (в том числе и наружным).
Территория оснащена несколькими парковочными местами, в дворовой части для арендаторов предусмотрены автомобильные боксы с автоматическими воротами.
Комментарии
Кто эту грыжу разрешил городить ???
В 90-х никого и не спрашивали.
21.10.2019 06:37
- гость -
А как же Баварин- Великий управленец ???
12:59
Там незаметно, когда быстро едешь не мерседесе.
несомненно, положительно скажется на ведении бизнеса
То-то и пустует.