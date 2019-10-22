Превосходит границы возможного: Барнаул в ожидании нового кроссовера

Новый! Абсолютно новый RAV4 на подходе в Тойоте Центр АЕМ. Уже на этой неделе в Тойоте Центр АЕМ поступит первая партия абсолютно новых Toyota RAV4.
Новый RAV4 ломает стереотипы и начинает новую страницу в своей и без того победоносной истории. Это впечатляющая динамика и комфорт для тех, кто жаждет перемен.
Превосходит границы возможного
Абсолютно новые бензиновые двигатели 2 и 2,5 л (максимальная мощность 149 и 199 л.с.) и новая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Раздвигает границы дизайна
В динамичном дизайне новой Toyota RAV4 органично соединились передовые технологии, брутальный характер и самые актуальные тренды: новый внушительный внедорожный дизайн, ультрасовременные светодиодные фары, легкосплавные 19-дюймовые диски.
Стирает границы проходимости
Новая Toyota RAV4 оснащена абсолютно новой системой движения с постоянным полным приводом с межколесной блокировкой заднего дифференциала, снижающим вероятность пробуксировки и повышающим проходимость.
Создает новые стандарты комфорта
Премиальные материалы отделки интерьера и инновационное техническое оснащение (7-дюймовый дисплей на панели приборов и обновленная мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем) превращают салон новой Toyota RAV4 в вашу личную зону комфорта.
Расширяет границы вместительности
Впечатляющий комфортабельный салон с новыми эргономичными сиденьями и вместительный багажник новой Toyota RAV4 расширяют границы ваших возможностей.
Автомобиль представлен в четырех комплектациях: Стандарт, Комфорт, Престиж, Престиж Safety.
Осталось только выбрать свою.
Цена стартует от 1 756 000 руб.
Звоните +7(3852) 23-23-23, а лучше приезжайте на Попова, 165, и бронируйте свой автомобиль.
Успейте стать первым
Всем первым покупателям нового RAV4 Тойота Центр АЕМ приготовил специальные фирменные подарки! А также среди первых покупателей будет разыграна профессиональная видеосъемка и крутой видеоролик с участием владельца и праздничной церемонией выдачи нового запредельного RAV4.
Также на автомобили 2019 года выпуска текущего поколения RAV4 действует привлекательное ценовое предложение и увеличенная выгода по Trade-in. Всего 10 автомобилей по горящей цене.Тойота Центр АЕМ
г. Барнаул, ул. Попова, 165
Телефон: +7 (3852) 23-23-23
E-mail: info@toyota-aem.ru
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