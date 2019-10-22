Школьник, чьи рисунки помогают бездомным животным, покорил пользователей Сети

Фото: Что может маленький волонтер?
Девятилетний школьник из Арзамаса Нижегородской области Паша Абрамов придумал необычный способ, как помочь бездомным животным. Он начал рисовать домашних питомцев за корм и лекарства для местного приюта.
Проект мальчика начался со школьной исследовательской работы "Что может маленький волонтер", но теперь о нем знает вся страна, – пишет ИА "В городе N".
Как рассказала изданию мама мальчика Екатерина Большакова, после того как погиб их домашний кот Барсик, сын пришел и сказал, что хочет в память о домашнем любимце сделать такое доброе дело для всех животных, чтобы люди задумались о судьбах тех, кого выбрасывают на улицу и предают. И летом этого года вместе с мамой Паша запустил акцию "Добрая кисть".
Трогательный проект стал невероятно популярен. Настолько, что юный художник вынужден был временно приостановить прием заказов, так как их стало огромное количество. Сейчас в работе у Паши около 200 заказов. С начала акции рисунки принесли приюту 700 кг продуктов, медикаментов и бытовых принадлежностей.
Комментарии