Два новых детских сада появятся в Бийске

В Бийске идет строительство двух детских садов-яслей по 200 мест каждый, сообщает официальный сайт Алтайского края.
Из краевого и федерального бюджетов на эти цели было выделено более 322 млн рублей.
На объектах возвели стены, выполнили устройство крыши, оконных блоков, устанавливают внутренние инженерные сети, ведут отделку помещений, устройство наружных сетей отопления, благоустраивают территорию.
Завершить работу и ввести здания в эксплуатацию планируют до конца 2019 года. Это позволит создать 400 мест для детей дошкольного возраста, в том числе 200 мест для детей до трех лет.
Всего в Алтайском крае строятся 10 детских садов, пять из которых в Барнауле, два в Бийске, а также в Камне-на-Оби и Первомайском районе.
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