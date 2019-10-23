Хаотичный оборонзаказ заставляет алтайские заводы сокращать людей и снижать зарплаты

"Редкий оборонзаказ перелетает через Уральские горы. Их распределение больше напоминает принцип Попандуполо (героя фильма "свадьба в Малиновке", – прим. ред.), который делил, правда, не заказы, так: это тебе, это снова тебе, и это тебе. В нашей, мягко говоря, резервации, далекой от центра, заказов не сильно много", – с этих слов свое выступление начал гендиректор бийского ПНЦ "Алтай" Борис Певченко 22 октября на конференции Союза промышленников Алтая. Он рассказал об основных проблемах у предприятий "оборонки".

Как сработала "оборонка"?

Глава ФНПЦ, однако, подчеркнул, что несмотря на трудности с заказами производства работают и изготавливают продукцию "довольно успешно, но в основном – для комплектации изделий спецназначения". Есть те, что выпускают уникальную продукцию: "Сибприбормаш", ФНПЦ "Алтай", СКБ "Восток".

В 2018 году предприятия ВПК Алтайского края выпустили продукцию на 15,5 млрд рублей. Прогноз выручки на этот год – 16,8 млрд рублей.

Но что будет с контрактами по оборонзаказу на 2020 и 2021 годы сейчас совершенно не ясно. Имеющиеся данные "создают пессимистические настроения в коллективе", – говорит Певченко.

Почему неровный заказ грозит взрывами и сокращениями?

По его словам, закупки Минобороны носят хаотичный характер. "В течение двух-пяти лет заказы могут превышать производственные мощности, а затем на два-три года уменьшиться в разы, – говорит глава ФНПЦ. – Это заставляет предприятие сначала резко перестраивать мощности, расширять штат, а затем все консервировать, сокращать людей и принимать другие непопулярные меры".

От результатов такого планирования страдают ФНПЦ "Алтай", СКБ "Восток", рубцовский филиал Уралвагонзавода, Барнаульский радиозавод.

Неритмичные оборонзаказы, подчеркнул Певченко, в большей степени сказываются на тех, кто эксплуатирует особо опасные объекты: "Риск нештатных ситуаций на них создается не только при длительной сверхнормативной нагрузке, но и из-за скачкообразного производства. Подтверждением этого являются трагические события в Дзержинске". (Там в НИИ "Кристалл", в цехе по производству тротила, произошла серия взрывов, пострадали десятки человек, – прим. ред.)

При этом именно из-за того, что предприятия ВПК в первую очередь выполняют заказы Минобороны, они не всегда могут полноценно заниматься выпуском гражданской продукции. Например, ФНПЦ иногда приходится полностью прекращать его. Так было в сентябре этого года. "Мы взяли на себя часть задания НИИ "Кристалл" после произошедшей там аварии, от выпуска гражданских нитропродуктов отказались. Такие перерывы грозят потерей доли рынка и связей с потребителями", – привел пример Певченко.

При этом, говорит он, на рынок производимой ими гражданской продукции еще трудно зайти: они выпускают специальные промышленные взрывчатые вещества для шахт, опасных по метану и пыли. Но бывают и другие случаи. "Только "Сибприбормаш" чуть приостановил производство гражданских изделий, а уже все заполнено "китайчатиной", причем ширпотребом. Наши предприятия со своими огромными военными накладными даже при соизмеримых затратах не могут повторно выйти на рынок", – рассказывает еще об одном примере Певченко.

"Зато нам обещают огромные горы заказов на 2022 год, – говорит он. – Сразу вспоминается Некрасов: "Жаль только – жить в эту пору прекрасную уже не придется ни мне, ни тебе".

Некоторые итоги предприятий бийской зоны

"Сибприбормаш". После длительного застоя здесь стабильный рост доходов: на 2019 год прогнозируется выручка в 2,1 млрд (плюс 6% к 2018 году). На 2020 год планируется рост еще на 10-12%.

Бийский олеумный завод. Выручка в текущем году прогнозируется в 4,3 млрд рублей. Это чуть ниже, чем в 2018-м. В 2020 году также ожидается снижение дохода – полностью исчезнет гособоронзаказ, который сейчас составляет менее 5%.

ФНПЦ "Алтай". К концу года выручка ожидается на уровне 1,850 млрд рублей, что на 35% выше результата 2018 года. Объем гособоронзаказа составляет 95%.