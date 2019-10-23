Среда, 23 Октябрь, 17:03

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,63
€ 70,92
Обь
58см +19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Обрушение дамбы под КрасноярскомАварии в энергосистеме АлтаяОтопительный сезон на Алтае
Новости

Елену Малышеву увезли в больницу с высоким давлением

, ИА "Амител"
Телеведущая поблагодарила врачей за профессионализм
Фото: mt.kp.ru

Фото: mt.kp.ru

Телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram рассказала о том, что ей пришлось вызывать скорую помощь из-за высокого давления.

По ее словам, оно поднялось до показателей 200 на 130. Раньше давление у нее никогда не доходило до такого значения.

Прибывшие медики увезли Малышеву в больницу, где она прошла углубленное обследование.

"Мы с врачом-кардиологом думаем, что повышение давления было связано с очень сильной головной болью, – поделилась телеведущая. – Головная боль провоцирует подъемы давления (а не наоборот). Все препараты, которые лечат головную боль, также поднимают давление. Именно так и случилось со мной".

Она подчеркнула, что продолжит принимать таблетки от повышенного давления, так как оно увеличивает риск инсульта.

Малышева поблагодарила московскую скорую помощь и больницу имени Боткина, а также своих родственников, которые поддержали ее в трудную минуту. По ее словам, сейчас она чувствует себя хорошо: "давление 120/80".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.10.2019 15:05
- гость -

Уринотерапия поможет.

23.10.2019 15:08
- гость -

или калоедство, в любом случае пусть поправляется

23.10.2019 15:09
Ируся

потом пусть в Кащенко переводом.

23.10.2019 15:10
- гость -

Это норма

23.10.2019 15:14
витя ж.

Почему не в медицинский центр елены малышевой?

23.10.2019 15:19
- гость -

Как-то отжался от пола максимально и сразу померил давление,верхнее было 230. Через 10 минут снизилось до нормы.

23.10.2019 15:24
- гость -

огурец в опу!

23.10.2019 15:24
- гость -

в сша ее отвезите, пусть там дает свои советы.

23.10.2019 15:25
- гость -

15:14, потому, что там только собирают деньги, лечат в другом месте.

23.10.2019 15:31
- гость -

У нее такой вид как-будто к высокому напряжению подключили.

23.10.2019 16:41
Гипертоничка

Жить - здорррово!

23.10.2019 16:47
Сергеев

Чтобы снизить давление, достаточно просто поголодать.
Чтобы жить без гипертонии и без других сердечно-сосудистых проблем, достаточно просто-напросто отказаться от мясомолочки.
Что интересно, при этом со временем начнут уходить и все остальные возрастные хронические, а потому заведомо неизлечимые болезни.

23.10.2019 16:51
- гость -

23.10.2019 16:47
Сергеев Вы что предлагаете голодать?! И сколько по вашему дней не стоит есть?

23.10.2019 17:01
Сергеев

Цитата: Сергеев Вы что предлагаете голодать?! И сколько по вашему дней не стоит есть?
--------
Чтобы купировать приступ гипертонии, достаточно проголодать несколько часов.
Чтобы быстрее опорожнить кишечник, что моментально снизит давление, можно принять слабительное типа касторки или магнезии.
Чтобы справиться с гипертонией и другими сердечно-сосудистыми болезнями навсегда, надо навсегда отказаться от мясомолочки.
Впрочем, если есть глисты, а они сейчас есть практически у всех, надо пропить курс тройчатки по Хильде Кларк в 90 дней. И повторять его дважды, а лучше трижды в год.
Хорошо бы ещё сделать раза три тюбаж печени, чтобы очистить её от камней.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
16:55
Причину задержания налоговиков в Алтайском крае объяснили в СК 0
16:28
Виктор Томенко пообещал вернуть деньги дольщикам замороженного в Барнауле дома 2
16:16
При возвращении Бутиной в Россию могут возникнуть проблемы, уверены дипломаты 6
16:01
Барнаульцы ниже всех в России оценили стоимость своей жизни 2
15:58
Производитель шин пошел к властям Алтая "с протянутой рукой" 3
15:42
Выставка, посвященная 100-летию Михаила Калашникова, открылась в Барнауле
Жители столицы края могут увидеть мемориальную коллекцию сувенирного оружия Михаила Тимофеевича
15:27
"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов за две минуты 3
15:19
Роскосмос: падающие в Горном Алтае обломки ракет не опасны для людей и экологии 16
14:56
Главный промышленник Алтая призвал коллег бороться с кустами и старыми гаражами 8
14:49
Елену Малышеву увезли в больницу с высоким давлением 14
14:32
Опубликован фоторобот напавшего на девочку в лесополосе Барнаула 9
14:27
Учения по изоляции Рунета будут проходить ежегодно 6
14:17
Крупный алтайский строитель разнёс работу властей и призвал "жить дружно" 12
13:59
Соловьев ответил на шутки Урганта о попадании в Книгу рекордов Гиннесса 8
13:47
Бывший пожарный спас старушку из горящего дома в Барнауле 2
13:29
Инвестор рассказал подробности об отеле Radisson на месте сквера в Барнауле 24
13:15
Жену Зеленского обвинили в неуважении к императору Японии 13
12:56
Алтайский СК проверяет нападение на девочку в лесополосе Барнаула 13
12:42
Глава комитета по делам семьи вступилась за мужей, бьющих жен 14
12:31
Алтайский край в 2020 году получит дополнительный поддерживающий миллиард 4
12:19
Умер алтайский художник Альфред Фризен 1
11:59
В алтайском управлении Россельхознадзора сменился руководитель 8
11:39
Птиц сжигают в Алтайском крае из-за вспышки псевдочумы 2
11:13
Хаотичный оборонзаказ заставляет алтайские заводы сокращать людей и снижать зарплаты 24
11:09
Эксперт усомнился в росте реальных доходов населения 4
10:39
Главврач алтайской больницы увольняется после жалоб сотрудников 11
10:02
В бюджет Алтайского края заложат выплаты за гибель пчел 27
09:51
Более двух миллионов рублей выделили на ремонт кинотеатра в Барнауле 5
09:46
Среди продуктовых магазинов Барнаула может появиться новый фаворит 32
09:39
Затонувшую 50-метровую ладью XV века нашли в Поволжье 1
09:16
Долой мертвый город. Как барнаульский скульптор оживляет улицы бомбическими проектами 11
09:02
Эксперты назвали банковские карты с лучшими бонусными программами 7
08:48
Ученые выяснили, каким был последний день эпохи динозавров 0
08:24
Новая функция появилась в WhatsApp 3
08:09
Химики предложили лечить рак с помощью кремния 3
07:52
Силуанов рассказал о скачке роста зарплат и пообещал повышение бюджетникам 32
07:44
Стало известно, как выглядят новые плацкартные вагоны с душем 5
07:30
"Близко к катастрофе": оборудование алтайских предприятий невозможно устарело 29
07:16
Кинолог рассказал, чем лучше кормить собак 5
07:05
Ученые нашли соединения, которые мешают лечению рака 1
06:52
Пять правил по уходу за волосами осенью 0
06:21
Умилительные фото снежных барсов, кусающих себя за хвост 2
06:00
Синоптики ожидают гололед и мокрый снег в Алтайском крае 0
23:51
Организм американца несколько лет самостоятельно вырабатывал пиво 3
23:15
Канадский блогер обнаружил секретное послание на старой виниловой пластинке 0
22:41
Фермеры в Ростовской области не поделили пастбища и устроили перестрелку 24
22:14
Антискользящее покрытие установили на лестнице в Нагорном парке 13
21:48
Неадекватный водитель в Сибири несколько раз переехал пенсионерку и скрылся 18
21:11
Узбекский двойник Зеленского хочет в Comedy Club и готов сниматься в кино 1
20:55
Трое рабочих "Норникеля" погибли из-за аварии на руднике 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.