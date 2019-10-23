Елену Малышеву увезли в больницу с высоким давлением

Телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram рассказала о том, что ей пришлось вызывать скорую помощь из-за высокого давления.
По ее словам, оно поднялось до показателей 200 на 130. Раньше давление у нее никогда не доходило до такого значения.
Прибывшие медики увезли Малышеву в больницу, где она прошла углубленное обследование.
"Мы с врачом-кардиологом думаем, что повышение давления было связано с очень сильной головной болью, – поделилась телеведущая. – Головная боль провоцирует подъемы давления (а не наоборот). Все препараты, которые лечат головную боль, также поднимают давление. Именно так и случилось со мной".
Она подчеркнула, что продолжит принимать таблетки от повышенного давления, так как оно увеличивает риск инсульта.
Малышева поблагодарила московскую скорую помощь и больницу имени Боткина, а также своих родственников, которые поддержали ее в трудную минуту. По ее словам, сейчас она чувствует себя хорошо: "давление 120/80".
Комментарии
Уринотерапия поможет.
или калоедство, в любом случае пусть поправляется
потом пусть в Кащенко переводом.
Это норма
Почему не в медицинский центр елены малышевой?
Как-то отжался от пола максимально и сразу померил давление,верхнее было 230. Через 10 минут снизилось до нормы.
огурец в опу!
в сша ее отвезите, пусть там дает свои советы.
15:14, потому, что там только собирают деньги, лечат в другом месте.
У нее такой вид как-будто к высокому напряжению подключили.
Жить - здорррово!
Чтобы снизить давление, достаточно просто поголодать.
Чтобы жить без гипертонии и без других сердечно-сосудистых проблем, достаточно просто-напросто отказаться от мясомолочки.
Что интересно, при этом со временем начнут уходить и все остальные возрастные хронические, а потому заведомо неизлечимые болезни.
23.10.2019 16:47
Сергеев Вы что предлагаете голодать?! И сколько по вашему дней не стоит есть?
Цитата: Сергеев Вы что предлагаете голодать?! И сколько по вашему дней не стоит есть?
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Чтобы купировать приступ гипертонии, достаточно проголодать несколько часов.
Чтобы быстрее опорожнить кишечник, что моментально снизит давление, можно принять слабительное типа касторки или магнезии.
Чтобы справиться с гипертонией и другими сердечно-сосудистыми болезнями навсегда, надо навсегда отказаться от мясомолочки.
Впрочем, если есть глисты, а они сейчас есть практически у всех, надо пропить курс тройчатки по Хильде Кларк в 90 дней. И повторять его дважды, а лучше трижды в год.
Хорошо бы ещё сделать раза три тюбаж печени, чтобы очистить её от камней.