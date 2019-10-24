Встречайте новый Lexus RX в Барнауле

26 октября 2019 года "Лексус – АЕМ" приглашает вас на Lexus Weekend*, где вы сможете познакомиться с обновленным Lexus RX – ключевой моделью японской марки, впервые представленной в 1998 году и способствовавшей появлению сегмента премиальных кроссоверов.
В программе мероприятия:
- знакомство с особенностями новой версии Lexus RX;
- тест-драйв модельного ряда Lexus;
- увлекательные интерактивные зоны для взрослых и детей;
- угощения, кулинарные мастер-классы и десертное шоу с азотом от "Фуд Арт Кейтеринг" (г. Новосибирск);
- конкурсы и подарки.
Среди посетителей мероприятия будут разыграны три пригласительных в VIP-зал кинотеатра "Арена" на две персоны и уикенд на двоих в экоотеле "GreenЛандия" на Бирюзовой Катуни.
Кроме того, все прошедшие тест-драйв в этот день и первые 20 человек – владельцев Лексус RX – получат гарантированные фирменные подарки от "Лексус – АЕМ".
Следите за информацией в Инстаграм-аккаунте @lexusbarnaul и по хэштегу #newrxБарнаул.
Ждем вас 26 октября 2019 года с 10:00 до 17:00 в дилерском центре "Лексус – АЕМ" по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 164.
Подробности по телефону: (3852) 23-22-22 .
"Лексус – АЕМ"
г. Барнаул, Павловский тракт, 164
Тел.: +7 (3852) 23 22 22
*Лексус Уикенд - прим. ред.