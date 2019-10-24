Уральского тренера, уволенную за фото, вызвали на допрос по делу о порнографии

Тренер Екатерина Конопенко, которую уволили из-за фотографий 19-летней давности, рассказала на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что ее вызвали на допрос.
"В 8 часов утра ко мне домой пришел майор полиции и вручил мне две повестки как свидетелю", – рассказала Екатерина. По ее словам, в повестках ее статус определен как свидетель по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.
При этом, как она опасается, статус свидетеля в ходе допроса может быть легко изменен: "На основании моих же показаний и пояснений, на статус подозреваемого. А они уж любят пугать, путать и запутывать".
Ранее сообщалось, что 41-летнего тренера уволили из юношеского центра "Максимум" в Магнитогорске. Ее обвинили в "нарушении нравственных и этических норм" и в совершении "аморального поступка". Причиной стала откровенная фотосессия, которая была сделана еще в 2000-х годах.
По итогам прокурорской проверки руководству "Максимума" внесли представление о дисциплинарном взыскании. Сама Конопенко считает решение руководства незаконным и планирует подать в суд. Ее уже поддержали общественники из правозащитных организаций и профсоюз "Учитель".
Накануне она записала видеобращение к коллегам, в котором сказала, что люди хотят видеть честных педагогов, даже если они голые, а не "скучные лица казенных лицемеров академического преподавания".
Комментарии
Наверное уже целый отдел полиции существует по борьбе с преступлениями "ВКонтакте"
Да, нормально, не по вызову же работала. Хотя... кто знает.
фотки где найти?
Ну с юридической точки зрения, привлечь женщину за порнографию очень сложно (хотя зная уровень умственных способностей нашей полиции...) Коротко: порнография это откровенные половые акты и демонстрация половых органов, а у женщин (если опираться на анатомию) половые органы скрыты половыми губами, а они не являются половыми органами!
"На основании моих же показаний и пояснений, на статус подозреваемого", спокойно говоришь, что не буду отвечать на данный вопрос ссылаясь на статью конституции 51.
Забавно, вот из депутатов Марию Кожевникову за откровенную фотосессию никто не выгнал.