Бийчанка рассказала про школьника-маньяка, гладившего ее пуховик у подъезда

В паблике "Инцидент Бийск" опубликовали рассказ жительницы алтайского наукограда, которая накануне столкнулась с сексуальным маньяком. В местном управлении МВД проводится предварительная проверка.
"Хочется предупредить молодых женщин и тех родителей, у кого дочки-подростки. 22 октября в 20:30 на меня напал сексуальный маньяк. Я шла от магазина "Пятерочка" в сторону своего дома вдоль пятиэтажки по улице Вали Максимой. У салона "Гармония красоты" молодой человек подбежал и ударил меня по попе, после пробежал вперед и свернул в сторону ветеринарной аптеки. Я не придала значения детской шалости и направилась дальше в сторону дома", – рассказала бийчанка.
Когда она подошла к подъезду и открыла дверь, незнакомец подбежал.
"Его главная цель – затащить в подъезд. Я отделалась легким испугом и смогла его заболтать, все это время стояли возле открытой двери. Учусь в меде, там нас учили разговаривать с психбольными людьми. Он часто повторял одну фразу: "Мне очень сильно надо. Прямо сейчас. Давай, расстегивай куртку". Разговор длился 15 минут", – рассказала девушка.
По ее словам, в руках у молодого человека мог быть острый предмет – руки странно держал в перчатках.
"Мимо проехала машина и спугнула его. Успел погладить грудь по пуховику и убежал. Из разговора, ему интересны молоденькие одинокие девушки. Он решил, что мне 17 лет. Учится он в школе, живет в районе табачной фабрики. Гуляет в районе вокзала и педуниверситета. На вид ему лет 16, рост около 160. Худощавого телосложения. Речь с дефектом", – сообщила бийчанка основные приметы.
Она подчеркнула, что дать отпор напавшему возможно, но очевидно, что он еще ребенок, причем больной. В полицию она обратилась сразу же после инцидента.
Комментарии
и смех и грех
С ними не общатся нужно, а промеж ног с ходу, или в лицо ногтями поглубже, полегчает сразу, и охотку отобьет, не стесняйтесь девушки....
Да уж, расплодились уроды. Поколение пепси.
"Мне очень сильно надо. Прямо сейчас. Давай, расстегивай куртку"
***
А что, так можно было??? Блин, а я-то дурак- цветы, балтика троечка....
15:00
- гость -
Да уж, расплодились уроды. Поколение пепси.
Поколение пепси (Поколение пепси колы) — категория людей, которые были детьми в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Другими словами таких людей называют детьми 90-х. Главная особенность этого поколения — детство без компьютеров и гаджетов.
Учи мат.часть. Как бы ты сам не оказался из пепси) А это был какой то зумерок)
14:58
Медведь-шатун
С ними не общатся нужно, а промеж ног с ходу, или в лицо ногтями
Согласен. Сняла бы стружку как со своего бывшего, щенок бы вмиг в себя пришёл.