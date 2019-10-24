После критики из США Силуанов поручил разработать более амбициозный план приватизации

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов поручил Минэкономразвития разработать масштабный план приватизации, сообщает РИА "Новости".
"Конечно. Министерство работает над этим", — сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос, дал ли он уже такое поручение министерству и когда план будет разработан.
Накануне министр рассказал, что иностранные инвесторы в Вашингтоне интересовались причинами слишком скромных темпов приватизации в России. Силуанов согласился с этим замечанием и решил, что пришло время для разработки более амбициозного плана.
Для понимания масштабности. Отвечая на вопрос, будут ли включены в план РЖД, Силуанов сказал: "Посмотрим".
Стоит отметить, что о своих планах по приватизации Силуанов говорит уже достаточно давно. Еще в 2016 году он предложил начать с крупнейших государственных компаний — "Роснефти", Сбербанка и ВТБ.
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