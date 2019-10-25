Несправедливые выплаты на ЖКХ сельским педагогам и врачам обсудили в АКЗС

Господдержка сельских учителей, врачей и работников культуры в Алтайском крае в вопросах оплаты услуг ЖКХ несправедлива. На эту проблему 24 октября обратил внимание Иван Панов, лидер профсоюзов края, в ходе обсуждения проекта бюджета на 2020 год в краевом Заксобрании. Председатель парламента Александр Романенко объяснил ситуацию, но признал, что вопрос можно обсуждать.
По словам Панова, сегодня сельские учителя в качестве компенсации на оплату услуг ЖКХ получают 2 тыс. рублей, а врачи и работники культуры – по 850 рублей. "Хотя они проживают в одном селе и выполняют примерно одинаковый объем социально важной работы", – отметил глава профсоюзов. Он считает, что проблема эта не новая, но по-прежнему вызывает непонимание.
Александр Романенко объяснил, что изначально эти выплаты регулировались совершенно разными законодательными актами. Помощь педагогам была прописана в федеральном законе об образовании, а поддержка врачей и культурных работников сразу относилась к полномочиям региона. Однако позже и учителей "передали" территориям.
В том числе с этим были связаны поправки в краевой закон № 77 о мерах соцподдержки отдельных категорий граждан, который вызвал резонанс в учительской среде. "Сейчас вроде все затихло. Стабилизировалось. Но давайте посмотрим", – сказал Романенко.
Но он обратил внимание и на другой момент, имеющий отношение к справедливости. Зарплаты врачей, согласно майским указам президента 2012 года, должны составлять не менее 200% от средней по региону, то есть быть вдвое выше. А учительская – только 100% от средней по региону.
"То есть изначально зарплата педагога отстает от зарплаты врачей, – подчеркнул спикер. – Хотя работники культуры стоят, конечно, на одной линеечке с педагогами".
Участники встречи решили обсудить этот вопрос. Однако вряд ли в следующем году ситуация изменится – это слишком важное и емкое бюджетное решение, чтобы принять его по запросу.
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