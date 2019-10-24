Богатая семья выходцев из России ищет дворецкого. Предлагают большую зарплату

Выходцы из России разместили объявление о поиске дворецкого на сайте Jobs in Childcare, пишет "Медуза".
Платить обещают от четырех до шести тысяч евро в месяц. Однако смущают требования.
В частности, претендент обязан проживать в Лондоне. Работать ему предстоит во Франции, Италии, Великобритании и России. Говорить он должен как минимум на трех языках: русском, английском и французском. Также он должен знать, где можно отобедать в Лондоне и на юге Франции.
Кроме того, кандидат должен разбираться в технологиях, географии, фильмах и сериалах. Также ему придется разрешать проблемы, которые могут возникнуть в школе, магазине или салоне красоты.
Самое необычное требование: семье нравится английский комедийный сериал "Дживс и Вустер", поэтому претенденту необходимо обязательно смотреть шоу.
Также в требованиях указаны "забота" и "умение ладить с детьми". Помимо всего дворецкий должен подходить и по знаку зодиака: Стрелец, Дева, Водолей, Козерог или Лев.
Комментарии
-Бзрримор, кто это воет на болотах?
-Сэр, вы так и не свозили свою бабу на море...
По-моему, те,которые выбрались из грязи в князи, значительно глупее, дурнее, не адекватней, чем настоящие княэья.
Вот это запросы у коммуняцкого отребья(потомков Шариковых и Швондеров).