Врач рассказал о том, что такое сонный паралич и как его избежать

Президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач России профессор Роман Бузунов рассказал о том, что люди, которые испытывают сонный паралич или сонный ступор должны отрегулировать режим сна и бодрствования, заняться гимнастикой и бросить пить, его слова приводит aif.ru.
Сонный паралич, или катаплексия пробуждения – состояние, когда паралич мышц наступает до засыпания или же пробуждение происходит до его спада. Часто оно сопровождается галлюцинациями, на которые человек не может повлиять.
Причиной расстройства может стать стресс, бессонница, гормональное расстройство, прием психотропных веществ, нарушение режима сна, наследственные факторы и психические заболевания.
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