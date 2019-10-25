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Новости

Водитель год ездил без прав за скромную плату алтайскому гаишнику

, ИА "Амител"
Уличенного в покровительстве полицейского уволили и будут судить
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Лишенный водительских прав житель Тюменцевского района на протяжении 16 месяцев платил сотруднику ГИБДД взятки, чтобы без страха санкций продолжать управлять транспортом, сообщает прокуратура Алтайского края.

Как установлено следствием, свое покровительство сотрудник ГИБДД оценил в 5 тысяч рублей в месяц. Прежде чем его уличили во взятке и уволили, он успел получить от селянина 80 тысяч рублей.

Теперь правоохранитель стал фигурантом уголовного дела по статье "Мошенничество с использованием служебного положения". Ему грозит до шести лет лишения свободы. Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.10.2019 09:27
- гость -

Водитель год ездил без прав за скромную плату алтайскому гаишнику
---------------

Была бы плата не скромная он бы и дальше ездил.

25.10.2019 10:22
- гость -

Мусарок за пятачок (любой каприз за ваши деньги)
Надо этим мыкам жалование поднять (может харя треснет)

25.10.2019 10:45
- гость -

Бизнесмент!!!

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