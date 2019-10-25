Лишенный водительских прав житель Тюменцевского района на протяжении 16 месяцев платил сотруднику ГИБДД взятки, чтобы без страха санкций продолжать управлять транспортом, сообщает прокуратура Алтайского края.
Как установлено следствием, свое покровительство сотрудник ГИБДД оценил в 5 тысяч рублей в месяц. Прежде чем его уличили во взятке и уволили, он успел получить от селянина 80 тысяч рублей.
Теперь правоохранитель стал фигурантом уголовного дела по статье "Мошенничество с использованием служебного положения". Ему грозит до шести лет лишения свободы. Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Комментарии
Водитель год ездил без прав за скромную плату алтайскому гаишнику
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Была бы плата не скромная он бы и дальше ездил.
Мусарок за пятачок (любой каприз за ваши деньги)
Надо этим мыкам жалование поднять (может харя треснет)
Бизнесмент!!!