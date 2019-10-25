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"Оклад от двух тысяч": профсоюзы и депутаты "пощипали" друг друга из-за зарплат

, ИА "Амител", Елена Маслова
Глава краевого Заксобрания упрекнул бизнес и сказал, что к ряду отраслей есть большие вопросы
Зарплата. Митинг / Фото: amic.ru

Зарплата. Митинг / Фото: amic.ru

Оклады нужно поднимать всем бюджетникам и повышать им зарплату еще больше, считают профсоюзы. Но коммерческие предприятия не все платят белую зарплату, а индексируют еще медленнее, полагает глава краевого Заксобрания (АКЗС) Александр Романенко. Обе стороны пикировались на тему оплаты труда в Алтайском крае 24 октября на совместной встрече в АКЗС.

Один МРОТ на две ставки

Обе стороны считают, что нужно добиваться роста окладов у всех бюджетников. "Это наша позиция, мы ее будем вести", – сказал Романенко.

Иван Панов, лидер краевых профсоюзов, согласен с этим. Но, по его мнению, в этом вопросе нужно идти дальше: гарантированная часть, говорит он, должна быть одинаковой на всей территории страны.

"Когда у нас оклад в культуре начинается от 2 тыс. рублей, в образовании – от 7 тысяч, а в соседних регионах цифры изначально выше, то о какой конкуренции и борьбе за кадры мы с вами можем говорить", – сказал он.

Более того, уверен он, при росте окладов и базовых ставок не должны уменьшаться компенсационные выплаты. Он сослался на президента, который недавно говорил об этом же на обсуждении темы здравоохранения.

"Но эта позиция должна распространяться на все бюджетные сферы. Не должно быть такого, что человек, работающий на ставке, получает МРОТ. Ладно еще на ставке. Бывает, что человек трудится на двух ставках и более и все равно получает МРОТ, как, например, в культуре. Естественно, мы сталкиваемся с дефицитом кадров! – объяснил Панов. – Педагоги в наших школах искусств стали переходить на одну ставку – они понимают, что все равно получат МРОТ".

"Так бедность не победить!"

По мнению Панова, если повышать зарплаты только на процент инфляции, как предписывает закон, то победить бедность в Алтайском крае не удастся и выйти из хвоста зарплатных рейтингов тоже. "В части увеличения заработной платы нужно идти более широкими шагами", – сказал он.

Но на это у Александра Романенко были контраргументы.

Во-первых, зарплату бюджетникам в регионе повысили куда больше, чем на процент инфляции. "Инфляция по итогам 2019 года практически в четыре раза ниже, чем мы повысили зарплату. И в 2020 году инфляция закладывается в 3%, а рост зарплат – на 10-12%. Да, не по всем отраслям, но по многим категориям", – парировал Александр Романенко.

В-вторых, подчеркнул он, говоря о крае, рассматривать зарплаты только бюджетников в корне неправильно. "Мы же, смотрите, идем на значительное увеличение зарплат, изыскивая по всем сусекам. Но мы зависим от экономики, от налоговых возможностей. Надо смотреть средние показатели зарплат в целом по региону. И здесь по отдельным отраслям, работодателям у нас есть большие вопросы", – сказал он.

По его словам, остро стоят два вопроса. Первый – очень серьезный теневой оборот экономики, проблема легализации зарплат. Второй – низкий размер оплаты труда в отдельных отраслях.

Иван Панов согласился, что такие проблемы есть. "По теневой занятости – наша совместная недоработка в части законодательства. В регионе вроде бы созданы все органы, которые контролируют этот вопрос. Но реальных рычагов влияния на недобросовестных работодателей, к сожалению, нет даже у прокуратуры. Нет заявления от человека – нет возможности проверить".

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Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

25.10.2019 10:37
- гость -

....а в соседних регионах цифры изначально выше, то о какой конкуренции и борьбе за кадры мы с вами можем говорить"?

Вот молодёжь и покидает Алтайский край.

25.10.2019 10:47
гость

Педагоги в наших школах искусств стали переходить на одну ставку – они понимают, что все равно получат МРОТ

Какие грамотные педагоги стали

25.10.2019 10:57
Дядька

Хочешь сей, а хочешь куй
Всё равно получишь..... МРОТ )))))

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