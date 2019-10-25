В Барнауле детям купили в семь раз больше смарт-часов

Компания МТС проанализировала продажи устройств для удаленного контроля детей. Одним из самых быстрорастущих сегментов мобильной электроники в Барнауле стали "умные" детские часы: за девять месяцев 2019 года жители краевой столицы купили их в 7,2 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Самыми популярными брендами производителей детских часов у барнаульцев стали "Кнопка жизни", Elari* и Jet*. Они позволяют родителям контролировать местоположение детей на расстоянии при помощи специальной SIM-карты и соответствующего приложения, установленного на смартфоне. Устройство предназначено и для голосовой связи с детьми.
К слову, Барнаул стал вторым сибирским городом "высокого" спроса на детские часы, уступив лишь Горно-Алтайску (14 раз), а замыкает топ-3 Омск (6,8 раз).
Барнаульцы чаще всего приобретают "умные" часы детям в возрасте 8-10 лет: именно в это время у них появляется больше самостоятельности, они посещают кружки и начинают перемещаются по городу без родителей. Детские часы также покупают юным пользователям 5-10 лет – как правило, их используют для отслеживания местоположения ребенка. Подросткам 11-15 лет приобретают классические "умные" часы и фитнес-браслеты, которые используют как модный аксессуар и помощник для тренировок.
65% детей носят часы постоянно, 30% – время от времени и 5% владельцев редко ими пользуются.
Барнаульские дети любят общаться с голосовыми помощниками, встроенными в "умные" часы. Более 50% детей общаются с виртуальным ассистентом как минимум раз в неделю, а 6% находятся с ним в контакте ежедневно, задавая вопросы, решая математические задачи или играя в простые игры.
В сентябре 2019 года продолжительность разговора по детским часам среди абонентов МТС выросла на 25% по сравнению с сентябрем прошлого года. Время общения за месяц по таким гаджетам составляет примерно 54 минуты. Около 15% детей тратят на общение с родителями более 100 минут в месяц. 70% покупателей приобретают часы в салонах МТС сразу со специальным тарифным планом для "умных" устройств.
*Элари, Джет – прим. ред.
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