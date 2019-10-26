"Джокер" стал самым кассовым фильмом с рейтингом 18+

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал самым кассовым с рейтингом 18+ в истории.
В мировом прокате картина собрала более 788 миллионов долларов при бюджете в 55 миллионов. Таким образом, "Джокер" стал самым кассовым фильмом с рейтингом R.
На втором месте рейтинга также расположился фильм снятый по комиксам – "Дэдпул", который заработал в прокате 783 млн долларов. Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс поздравил картину Филлипса с этим событием на своей странице в Instagram. Сделал он это в свойственной для него шуточной манере с использованием кадра, где Джокер танцует на лестнице.
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