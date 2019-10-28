В МЧС рассказали, как выжить при пожаре в торговом центре

Пожары в торговых центрах самые опасные по своим последствиям, поскольку, как правило, огонь распространяется по зданию с огромной скоростью, сообщили в МЧС России.
Пожары первой и второй степени особой сложности не представляют и серьезной угрозы для людей не несут, отмечают в ведомстве. Чего не скажешь о третьей степени. В этом случае очаги возгорания могут появляться сразу в нескольких местах. Часто ситуацию усугубляют сильный ветер, неисправная пожарная сигнализация, из-за которой не отключается электричество, а также деревянные перекрытия и несущие конструкции здания, которые не соответствуют нормам безопасности.
В МЧС советуют запоминать пути выхода из любого торгового центра. Желательно также ознакомиться с планом эвакуации. Важно помнить, что по правилам пожарной безопасности в больших зданиях должно быть два и более выхода с разных сторон.
В ситуации, когда помещение начало заполняться дымом, следует двигаться к выходу, держась за стены и поручни. При этом дышать необходимо через влажный носовой платок или рукав одежды. Нельзя пользоваться лифтом, так как электричество при тушении пожара выключат, и он остановится.
Прыгать в окно с большой высоты крайне не рекомендуется. Если нельзя выйти из здания обычным путем, следует отступить в помещение, где меньше дыма. Держать детей необходимо рядом с собой, обязательно укрыв их платком, подчеркнули в МЧС.
Также в ведомстве отметили, что большинство таких пожаров возникает из-за халатности работников, пренебрежения правилами безопасности, в случае преднамеренного поджога и так далее. Однако причиной может стать и непотушенная сигарета.
25 марта 2018 года при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибло 60 человек, большинство из которых – дети. Еще около 80 человек пострадали. В конце марта 2019 года губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев похвалил совладельца сгоревшего кемеровского ТЦ Дениса Штенгелова, подчеркнув, что он является крупнейшим инвестором Кузбасса.
Комментарии
В вишне закрылись в бездымном помещении и ждали пожарных которые не пришли. Единственно верное решение в таких ситуациях прорываться любыми способами наружу.
Кстати, что мещало пожарным проломить стену снаружи?
Большинство тц сейчас вообще из сендвича их можно даже консервным ножом вскрыть.
"как выжить при пожаре в торговом центре" - не ходить в торговые центры
Это только в мерканьских фильмах спасатели добираются, а в Вишне не пошли! Вывод никак не спастись, не ходить и точка!
Это раньше были пожарные и они спасали людей, а теперь это огнеборцы. И этим всё сказано. Нет огня - нет огнеборцев. А дым это не огонь.
Если нельзя выйти из здания обычным путем, следует отступить в помещение, где меньше дыма.
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Чему научила "Зимняя вишня", так это тому, что никто не придет и не спасет. Поэтому надо не отсиживаться в помещениях, а пытаться пробраться к выходу.
Оборудовать ТЦ крепкими веревочными лестницами. Сердито, но зато дёшево.
А еще как в том анекдоте, паспорт нужно свернуть трубочкой и засунуть в одно место, чтобы потом легче опознать было.