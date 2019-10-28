Общительный Марсик стал очередным финалистом конкурса "Главная кошка Барнаула"

В конце прошлой недели, 25 октября 2019 года, в эфире программы "Удачный час" на Радио Дача Барнаул (107.4 FM) были подведены промежуточные итоги интернет-конкурса "Главная кошка Барнаула".
В финал вышел обаятельный кот Марсик. За него отдали 591 голос.
"Исполнился год, как мы взяли Марсика к себе, – рассказал Антон, хозяин победителя. – Когда брали его совсем крошечным, то думали, что у нас будет белый кот, так как мама у него чисто-белая. Но по мере взросления он превратился вот в такого дымчатого, красивого голубоглазого красавца. Скромный Марсик любит сидеть на окне и смотреть на прохожих, очень разговорчивый – реагирует на любой вопрос".
Напомним, что за период проведения конкурса в финал пройдут семь участников, а 8 ноября 2019 года определится только один победитель, который и получит гордое звание "Главная кошка Барнаула" вместе с годовым запасом корма (30 кг) от партнера проекта – бренда "Вискас".
Также разыгрываются три номинации: "Победа в народном голосовании", "Самая смешная кошка" и "Самая грациозная кошка".
Голосование продолжается, и уже 1 ноября 2019 года определится последний пушистый финалист.
Если вы еще не приняли участие в конкурсе, поторопитесь сфотографировать своего любимца и опубликовать снимок на сайте кошкабарнаула.рф.
Сегодня, 28 октября, последний день, когда можно подать фотографии потенциальных пушистых победителей.
Комментарии
Ух ты моська красотуличная! Проголосуйте за Дейнерис, пожаааалуйста
сплошная накрутка голосов!!!!
Марсик у Антошеньки ми-ми-ми!! Хтьфу!
с телефона сколько хочешь голосуйхоть по 100 раз - проверено, так что кто то за своего кота подсуетился
28.10.2019 15:32
- гость -
с телефона сколько хочешь голосуйхоть по 100 раз - проверено, так что кто то за своего кота подсуетился
а можете научить чайников как это сделать?
у меня тока один раз получилось и усё...