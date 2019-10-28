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Бийчанину грозит до 20 лет за хранение дома наркотиков на четыре миллиона рублей

, ИА "Амител"
25-летнему бийчанину предложили поработать курьером и выдали оптовые партии товара

Товар бийчанин хранил дома / Фото: 22.мвд.рф

Житель Бийска обвиняется в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ на сумму около четырех миллионов рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ходе следствия установлено, что в сентябре 2018 года 25-летнему бийчанину предложили поработать курьером. Он должен был забирать из тайников оптовые партии наркотических и психотропных веществ, затем фасовать их на мелкие дозы и размещать закладки на территории Бийска.

"Далее он передавал информацию соучастникам. За выполнение преступных действий обвиняемый получал денежное вознаграждение. Наличность мужчина забирал также в тайниках. Так, в течение семи месяцев он еженедельно получал товар в виде гашиша, героина, экстази и другие вещества массой от 100 до 200 граммов", – рассказали в ведомстве.

При задержании у молодого человека при себе были наркотические и психотропные вещества. Также запрещенные средства были обнаружены во время обысков в автомобиле и в квартире. Найденное оценили в четыре миллиона рублей.

Теперь бийчанину грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Дело передано в суд.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

28.10.2019 15:38
Друк

Отлично!!! Таких вообЩе нужно расстреливать.

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