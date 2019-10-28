Бийчанину грозит до 20 лет за хранение дома наркотиков на четыре миллиона рублей

Товар бийчанин хранил дома / Фото: 22.мвд.рф
Житель Бийска обвиняется в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ на сумму около четырех миллионов рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ходе следствия установлено, что в сентябре 2018 года 25-летнему бийчанину предложили поработать курьером. Он должен был забирать из тайников оптовые партии наркотических и психотропных веществ, затем фасовать их на мелкие дозы и размещать закладки на территории Бийска.
"Далее он передавал информацию соучастникам. За выполнение преступных действий обвиняемый получал денежное вознаграждение. Наличность мужчина забирал также в тайниках. Так, в течение семи месяцев он еженедельно получал товар в виде гашиша, героина, экстази и другие вещества массой от 100 до 200 граммов", – рассказали в ведомстве.
При задержании у молодого человека при себе были наркотические и психотропные вещества. Также запрещенные средства были обнаружены во время обысков в автомобиле и в квартире. Найденное оценили в четыре миллиона рублей.
Теперь бийчанину грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Дело передано в суд.
Комментарии
Отлично!!! Таких вообЩе нужно расстреливать.